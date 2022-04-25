Обстрел железнодорожных станций: один работник погиб, четверо ранены
Понедельник, 25 апреля 2022, 23:46
В результате обстрела россиянами 5 железнодорожных станций в понедельник один железнодорожник погиб и четверо получили ранения.
Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram
Дословно: "Один железнодорожник погиб и четыре ранены.
Так заканчивается сегодняшний день, когда российские войска обстреляли пять наших станций".
Что предшествовало: Российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины.
Из-за этого задерживались не менее 30 поездов.