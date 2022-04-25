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Обстрел железнодорожных станций: один работник погиб, четверо ранены

Катерина ТищенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 23:46
иллюстративное фото, Pixabay

В результате обстрела россиянами 5 железнодорожных станций в понедельник один железнодорожник погиб и четверо получили ранения.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

Дословно: "Один железнодорожник погиб и четыре ранены.

Так заканчивается сегодняшний день, когда российские войска обстреляли пять наших станций".

Что предшествовало: Российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

Из-за этого задерживались не менее 30 поездов.

Темы: Укрзализныцявойна
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