Обстрел железнодорожных станций: один работник погиб, четверо ранены

В результате обстрела россиянами 5 железнодорожных станций в понедельник один железнодорожник погиб и четверо получили ранения.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

Дословно: "Один железнодорожник погиб и четыре ранены.

Реклама:

Так заканчивается сегодняшний день, когда российские войска обстреляли пять наших станций".

Что предшествовало: Российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

Из-за этого задерживались не менее 30 поездов.