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ЗСУ знищили 10 ворожих цілей у небі України: Бук-М1 "приземлив" винищувач РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 00:23

За добу понеділка Збройні сили України вразили 10 повітряних цілей російських окупантів, серед них – 3 винищувачі.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.

На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, вже традиційно, втратили три літаки".

Деталі: Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей:

- 3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);

- 3 крилаті ракети;

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- 4 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Також пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ показав відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Теми: війна
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