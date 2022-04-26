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ЗСУ знищили 10 ворожих цілей у небі України: Бук-М1 "приземлив" винищувач РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 00:23
ЗСУ знищили 10 ворожих цілей у небі України: Бук-М1 приземлив винищувач РФ

За добу понеділка Збройні сили України вразили 10 повітряних цілей російських окупантів, серед них – 3 винищувачі.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.

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На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, вже традиційно, втратили три літаки".

Деталі: Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей:

- 3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);

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- 3 крилаті ракети;

- 4 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Також пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ показав відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Теми: війна
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