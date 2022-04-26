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ВСУ уничтожили 10 вражеских целей в небе Украины: Бук-М1 "приземлил" истребитель РФ

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 00:23

За сутки понедельника Вооруженные силы Украины поразили 10 воздушных целей российских оккупантов, среди них – 3 истребителя.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "25 апреля российские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям.

На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и, уже традиционно, потеряли три самолета".

Детали: Всего за сутки 25 апреля поражено 10 воздушных целей:

- 3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30);

- 3 крылатых ракеты;

ВИДЕО ДНЯ

– 4 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Также пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ показал видео, как происходит боевая работа внутри Бук-М1, где боевой расчет зенитного ракетного комплекса сбивает российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Темы: война
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