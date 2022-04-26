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Понад 2 млн українців стали переселенцями — Мінсоцполітики

Анастасія КалатурВівторок, 26 квітня 2022, 04:47

Понад 2 млн українців стали переселенцями після запровадження воєнного стану. 

Джерело: міністр соціальної політики Марина Лазебна

Пряма мова: "Війна триває 8 років, і кількість тих, хто з 2014 року був вимушений кинути домівки та шукати прихистку в інших регіонах країни - більша. 

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На сьогодні у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо 3,4 мільйона людей. 

З них понад 2 мільйонів – це люди, які вимушено перемістились після впровадження воєнного стану. І з них 1,9 мільйона – вимушено перемістились вперше".

Деталі: Найбільше людей перебралися до Львівської, Дніпропетровської, Полтавської,  Вінницької та Київської областей.

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Натомість загалом найбільше переселенців зареєстровані в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

Нагадаємо: З початку російського вторгнення Україну залишили 5 млн людей.

Теми: Мінсоцполітикивійна
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