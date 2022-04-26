Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 2 млн украинцев стали переселенцами — Минсоцполитики

Анастасия КалатурВторник, 26 апреля 2022, 04:47

Более 2 млн украинцев стали переселенцами после введения военного положения.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная

Прямая речь: "Война длится 8 лет, и количество тех, кто с 2014 года был вынужден бросить дома и искать убежища в других регионах страны – больше.

Реклама:

На сегодняшний день в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах есть информация относительно 3,4 миллиона человек.

Из них более 2 миллионов – это люди, вынужденно переместившиеся после внедрения военного положения. И из них 1,9 миллиона – вынужденно переместились впервые".

Детали: Больше всего людей перебрались во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области.

ВИДЕО ДНЯ

В целом больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

Напомним: С начала российского вторжения Украину покинули 5 млн  человек.

Темы: Минсоцполитикивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Минсоцполитики
Через два месяца для оформления субсидии достаточно будет подать только заявление - Минсоцполитики
Минсоцполитики хочет облегчить назначение субсидий на коммуналку для ВПЛ
В ВР поступило представление о новом министре соцполитики
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: