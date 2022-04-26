Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 2 млн украинцев стали переселенцами — Минсоцполитики

Анастасия КалатурВторник, 26 апреля 2022, 04:47

Более 2 млн украинцев стали переселенцами после введения военного положения.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная

Прямая речь: "Война длится 8 лет, и количество тех, кто с 2014 года был вынужден бросить дома и искать убежища в других регионах страны – больше.

На сегодняшний день в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах есть информация относительно 3,4 миллиона человек.

Из них более 2 миллионов – это люди, вынужденно переместившиеся после внедрения военного положения. И из них 1,9 миллиона – вынужденно переместились впервые".

Детали: Больше всего людей перебрались во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области.

В целом больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: С начала российского вторжения Украину покинули 5 млн  человек.

Темы: Минсоцполитикивойна
Главное сегодня

фотоПохищенную оккупантами дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины вернули дедушке

исправленоХерсон: оккупанты назначили своих "председателя ОГА" и "мэра"

В Беларуси проходит совместная с россиянами тренировка военно-воздушных сил и ПВО

видеоВ центре Киева начали сносить советский монумент "дружбы народов"

Эрдоган и Путин обсудили войну

S&P: Экономика России вернется к уровням 2021 года за 10 лет, Украины – за 5 лет

Все новости...
Минсоцполитики
Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр
Глава Минсоцполитики о назначении субсидий: Никаких проблем или задержек нет
Минсоцполитики возобновило работу сервиса для подачи документов на субсидии онлайн
Последние новости
18:37
Дипломаты США вернулись в Украину впервые с начала войны – СМИ
18:35
Мэр Николаева: все ненавидят здесь Российскую Федерацию и все, что связано с Россией
18:35
Угроза вторжения войск РФ в Чернобыльскую зону не миновала – Монастырский
18:31
Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди гражданских – разведка
18:27
Германия поможет Украине экспортировать зерно
18:05
Николая Гнатовского избрали судьей ЕСПЧ от Украины
18:04
Директорке школы из Волновахи грозит заключение из-за обучения детей по российской программе
17:58
фото"Миллионную взятку НАБУ и САП за Злочевского" передали украинской армии
17:57
Больше всего с конца февраля: Минфин продал военных облигаций на 13 миллиардов
17:52
Украина осуждает попытки РФ втянуть Приднестровье в войну
Все новости...