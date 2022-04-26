Более 2 млн украинцев стали переселенцами — Минсоцполитики

Более 2 млн украинцев стали переселенцами после введения военного положения.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная

Прямая речь: "Война длится 8 лет, и количество тех, кто с 2014 года был вынужден бросить дома и искать убежища в других регионах страны – больше.

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На сегодняшний день в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах есть информация относительно 3,4 миллиона человек.

Из них более 2 миллионов – это люди, вынужденно переместившиеся после внедрения военного положения. И из них 1,9 миллиона – вынужденно переместились впервые".

Детали: Больше всего людей перебрались во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области.

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В целом больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

Напомним: С начала российского вторжения Украину покинули 5 млн человек.