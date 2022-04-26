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Кількість загиблих від рук росіян українських дітей зросла до 217

Ірина БалачукВівторок, 26 квітня 2022, 08:40
Кількість загиблих від рук росіян українських дітей зросла до 217
Пошкоджений дитячий майданчик на фоні зруйнованого російськими окупантами будинку. Фото з Telegram Людмили Денісової

Щонайменше 217 дітей загинули та  391 дитина отримала поранення у результаті нападу Росії на Україну.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранені.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (127), Київській (114), Харківській (93), Чернігівській (66), Херсонській (44), Миколаївській (43), Луганській (37), Запорізькій (27), Сумській (17) та Житомирській (15) областях, а також у Києві (16).

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Зокрема, 25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів Росією українських міст і сіл пошкоджено 1 508 закладів освіти, з них 102 зруйновані повністю.

Передісторія:

  • За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. 
  • Станом на 12 квітня втрати Маріуполя оцінювали у 20-22 тисячі людей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.

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Теми: Українавійнадіти
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