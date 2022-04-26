Число погибших от рук россиян украинских детей возросло до 217

Поврежденная детская площадка на фоне разрушенного российскими оккупантами дома. Фото из Telegram Людмилы Денисовой

По меньшей мере 217 детей погибли и 391 ребенок получил ранения в результате нападения России на Украину.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (127), Киевской (114), Харьковской (93), Черниговской (66), Херсонской (44), Николаевской (43), Луганской (37), Запорожской (27), Сумской (17) и Житомирской (15) областях, а также в Киеве (16).

В частности, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в г. Лиман Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.

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В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов Россией украинских городов и сел повреждено 1 508 учебных заведений, из них 102 разрушены полностью.

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