Число погибших от рук россиян украинских детей возросло до 217
По меньшей мере 217 детей погибли и 391 ребенок получил ранения в результате нападения России на Украину.
Источник: Офис генпрокурора в Telegram
Дословно ОГП: "Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".
Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (127), Киевской (114), Харьковской (93), Черниговской (66), Херсонской (44), Николаевской (43), Луганской (37), Запорожской (27), Сумской (17) и Житомирской (15) областях, а также в Киеве (16).
В частности, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в г. Лиман Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов Россией украинских городов и сел повреждено 1 508 учебных заведений, из них 102 разрушены полностью.
Предыстория:
- По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, среди них порядка 210 детей.
- По состоянию на 12 апреля потери Мариуполя оценивали в 20-22 тысяч человек. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.