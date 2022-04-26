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Запорізька область: росіяни намагаютсья наступати, пошкодили будинки і вагон

Олена РощінаВівторок, 26 квітня 2022, 09:16
Трудолюбівка, Запоріжжя й Пологи на мапі

Російська армія веде наступальні бойові дії в напрямку Трудолюбівки Оріхівського району Запорізької області, у місті Пологи пошкоджено 8 будинків, у місті Молочанськ на залізничній станції пошкоджено пасажирський вагон.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація про ситуацію в області станом 8-му ранку 26 квітня

Дослівно: "На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка. Ситуація залишається контрольованою.. 

У місті Пологи внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 житлових будинків та горів очерет.

У Василівці в результаті російських ударів горіло підсобне приміщення автозаправної станції. 

У місті Молочанськ Пологівського району на залізничній станції через військові дії РФ вогнем пошкоджено залізничний пасажирський вагон.

Росіяни спричинили своїми обстрілами пожежі на території приватних домоволодінь в Оріхові".

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Деталі: Про наслідки ранкових ракетних ударів по Запоріжжю поки подробиць немає.

У районі села Комишуваха група розмінування ДСНС знищила залишки ракетних снарядів "Ураган", а в Таврійському Пологівського району знешкоджено 12 залишків "Урагану" та 152-міліметровий артилерійський снаряд.

За порушення правил комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 62 особи, серед яких 58 чоловіків та 4 жінки. 

До регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за добу спрямовано 28 затриманих, їм вручено повістки.

Нагадаємо: Раніше британська розвідка повідомила, що ЗСУ готують оборону у Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня.

Теми: Запорізька областьвійна
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