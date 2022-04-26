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Запорожская область: россияне пытаются наступать, повредили дома и вагон

Елена РощинаВторник, 26 апреля 2022, 09:16
Трудолюбовка, Запорожье и Пологи на карте

Российская армия ведет наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки Ореховского района Запорожской области, в городе Пологи повреждены 8 домов, в городе Молочанск на железнодорожной станции поврежден пассажирский вагон.

Источник: Запорожская областная военная администрация о ситуации в области по состоянию на 8 утра 26 апреля

Дословно: "На Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка. Ситуация остается контролируемой.

В городе Пологи в результате вражеских обстрелов повреждены 8 жилых домов и горел камыш.

В Васильевке в результате российских ударов горело подсобное помещение автозаправочной станции.

В городе Молочанск Пологовского района на железнодорожной станции из-за военных действий РФ огнем поврежден железнодорожный пассажирский вагон.

Россияне своими обстрелами спровоцировали пожар на территории частных домовладений в Орехове".

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Детали: О последствиях утренних ракетных ударов по Запорожью пока подробностей нет.

В районе села Комышеваха группа разминирования ГСЧС уничтожила остатки ракетных снарядов "Ураган", а в Таврическом Пологовского района обезврежено 12 остатков "Урагана" и 152-миллиметровый артиллерийский снаряд.

За нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 62 человека, среди которых 58 мужчин и 4 женщины.

В региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки за сутки направлены 28 задержанных, им вручены повестки.

Напомним: Ранее британская разведка сообщила, что ВСУ готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга.

Темы: Запорожская областьвойна
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