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Росія посилює ядерний тероризм: дві ракети пролетіли над ЗАЕС – Енергоатом

Ірина БалачукВівторок, 26 квітня 2022, 10:08
Росія посилює ядерний тероризм: дві ракети пролетіли над ЗАЕС – Енергоатом
ЗАЕС. Фото 24 каналу

Вранці 26 квітня дві російські крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя – це загрожує ядерній безпеці України та світу.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Пряма мова керівника ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна: "Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові".

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Деталі: Крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя о 6:41 та 6:46 26 квітня. Згодом у Запоріжжі пролунали вибухи.

В Енергоатомі підкреслили, що "ядерний тероризм з боку Росії посилюється, загроза стає дедалі гіршою".

Що було раніше: 25 квітня дві російські крилаті ракети загрожували ядерній безпеці України та світу, оскільки вони пролетіли над Хмельницькою АЕС.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російська армія вранці 26 квітня завдала ракетного удару по Запоріжжю, наслідки з'ясовують.  
  • В ніч на 4 березня Запорізьку АЕС, яка є найбільшою атомною станцією в Європі, захопили російські військові. Станом на 26 квітня вона все ще перебуває під контролем окупантів.
  • Безпосередньо на майданчику ЗАЕС росіяни також тримають важку техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу та тероризуючи персонал станції й населення міста-супутника.

Теми: ЗАЕСвійнаРосіяЗапоріжжя
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