Росія посилює ядерний тероризм: дві ракети пролетіли над ЗАЕС – Енергоатом

Вранці 26 квітня дві російські крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя – це загрожує ядерній безпеці України та світу.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Пряма мова керівника ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна: "Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові".

Деталі: Крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя о 6:41 та 6:46 26 квітня. Згодом у Запоріжжі пролунали вибухи.

В Енергоатомі підкреслили, що "ядерний тероризм з боку Росії посилюється, загроза стає дедалі гіршою".

Що було раніше: 25 квітня дві російські крилаті ракети загрожували ядерній безпеці України та світу, оскільки вони пролетіли над Хмельницькою АЕС.



Передісторія:

Російська армія вранці 26 квітня завдала ракетного удару по Запоріжжю, наслідки з'ясовують.

В ніч на 4 березня Запорізьку АЕС, яка є найбільшою атомною станцією в Європі, захопили російські військові. Станом на 26 квітня вона все ще перебуває під контролем окупантів.

Безпосередньо на майданчику ЗАЕС росіяни також тримають важку техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу та тероризуючи персонал станції й населення міста-супутника.