Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия усиливает ядерный терроризм: две ракеты пролетели над ЗАЭС – Энергоатом

Ирина БалачукВторник, 26 апреля 2022, 10:08
ЗАЭС. Фото 24 канала

Утром 26 апреля две российские крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении г. Запорожья – это угрожает ядерной безопасности Украины и мира.

Источник: Энергоатом в Telegram

Прямая речь руководителя ГП НАЭК "Энергоатом" Петра Котина: "Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположены 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру".

Детали: Крылатые ракеты врага пролетели над площадкой Запорожской АЭС в направлении г. Запорожья в 6:41 и 6:46 26 апреля. Позже в Запорожье раздались взрывы.

В Энергоатоме подчеркнули, что "ядерный терроризм со стороны России усиливается, угроза становится все больше".

Что было раньше: 25 апреля две российские крылатые ракеты угрожали ядерной безопасности Украины и мира, поскольку они пролетели над Хмельницкой АЭС.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российская армия утром 26 апреля нанесла ракетный удар по Запорожью, последствия выясняют.
  • В ночь на 4 марта Запорожскую АЭС, являющуюся крупнейшей атомной станцией в Европе, захватили российские военные. По состоянию на 26 апреля она все еще находится под контролем оккупантов.
  • Непосредственно на площадке ЗАЭС россияне также держат тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию ​​в военную базу и терроризируя персонал станции и население города-спутника.

Темы: ЗАЭСвойнаРосcияЗапорожье
Главное сегодня

Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни – министр обороны Турции

В ОП после встречи министров обороны сообщили "плохие новости для РФ"

В Приднестровье заявили, что из Украины стреляли в сторону складов с российским оружием

Пентагон создал в Германии центр контроля за военной помощью Украине

Враг перебросил две БТГр из России в Изюм и оккупировал 3 населенных пункта – сводка штаба

ВСУ ударили по вражеским позициям на острове Змеиный, попали в пункт управления – ОК "Юг"

Все новости...
ЗАЭС
На захваченную Запорожскую АЭС везут два десятка российских пропагандистов
После обстрелов возобновили поврежденную высоковольтную линию ЗАЭС – Укрэнерго
Россияне пытались захватить еще одну АЭС, но их отбросили – Энергоатом
Последние новости
12:39
Киевлян просят не ходить на кладбище до конца войны
12:31
"21 век – это столетие Украины как центра развития мировой цивилизации" – Винницкий
12:28
Укрзализныця назначает новый поезд: из Киева в польский Хелм
12:23
Глава Госдумы РФ пригрозил перекрыть газ и другим "недружественным" странам
12:22
Французская Schneider Electric продаст активы в РФ локальному руководству
12:19
фото Россияне обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами – глава ОВА
12:10
Немецкая DWS Group приостанавливает инвестиции в российские ценные бумаги
12:05
"Второго президента у нас нет и не будет". Что в головах русских убийц, насильников и мародеров
12:00
НБУ перевел на нужды армии 15,4 миллиардов, на счету осталось 137 миллионов
11:53
В Херсоне россияне разогнали митинг за Украину – четверо пострадавших
Все новости...