Россия усиливает ядерный терроризм: две ракеты пролетели над ЗАЭС – Энергоатом
Утром 26 апреля две российские крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении г. Запорожья – это угрожает ядерной безопасности Украины и мира.
Источник: Энергоатом в Telegram
Прямая речь руководителя ГП НАЭК "Энергоатом" Петра Котина: "Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположены 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру".
Детали: Крылатые ракеты врага пролетели над площадкой Запорожской АЭС в направлении г. Запорожья в 6:41 и 6:46 26 апреля. Позже в Запорожье раздались взрывы.
В Энергоатоме подчеркнули, что "ядерный терроризм со стороны России усиливается, угроза становится все больше".
Что было раньше: 25 апреля две российские крылатые ракеты угрожали ядерной безопасности Украины и мира, поскольку они пролетели над Хмельницкой АЭС.
Предыстория:
- Российская армия утром 26 апреля нанесла ракетный удар по Запорожью, последствия выясняют.
- В ночь на 4 марта Запорожскую АЭС, являющуюся крупнейшей атомной станцией в Европе, захватили российские военные. По состоянию на 26 апреля она все еще находится под контролем оккупантов.
- Непосредственно на площадке ЗАЭС россияне также держат тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу и терроризируя персонал станции и население города-спутника.