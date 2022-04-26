Россия усиливает ядерный терроризм: две ракеты пролетели над ЗАЭС – Энергоатом

Утром 26 апреля две российские крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении г. Запорожья – это угрожает ядерной безопасности Украины и мира.

Источник: Энергоатом в Telegram

Прямая речь руководителя ГП НАЭК "Энергоатом" Петра Котина: "Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположены 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру".

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Детали: Крылатые ракеты врага пролетели над площадкой Запорожской АЭС в направлении г. Запорожья в 6:41 и 6:46 26 апреля. Позже в Запорожье раздались взрывы.

В Энергоатоме подчеркнули, что "ядерный терроризм со стороны России усиливается, угроза становится все больше".

Что было раньше: 25 апреля две российские крылатые ракеты угрожали ядерной безопасности Украины и мира, поскольку они пролетели над Хмельницкой АЭС.

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