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Попри заборону в Москву прилетів літак із Любліна 

Михайло ТкачВівторок, 26 квітня 2022, 10:20
Попри заборону в Москву прилетів літак із Любліна 
Jetphotos

Попри заборону авіасполучення з Росією в Москву з Любліна прилетів чартер із німецькою реєстрацією.

Джерело: дані Flightradar24

Деталі: Літак прилетів у вівторок зранку і здійснив посадку у московському аеропорту "Внуково".

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Літак вилетів із Польщі, але має німецьку реєстрацію. 

Це перший літак за час війни в Україні, який полетів із Європи до Росії.

26 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш мав відвідати Російську Федерацію. У Москві в генсека ООН заплановані зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Нагадаємо: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого, Європа й Північна Америка закрили небо для російських авіакомпаній. Станом на 28 лютого 32 країни закрили свій повітряний простір для РФ. 

Російських туристів допомагали повертати додому, наприклад, турецькі авіакомпанії. 

Своїх дипломатів із європейських столиць РФ вивозила в обліт за складним маршрутом.

Теми: РосіяЄвропаавіа
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