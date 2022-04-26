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Попри заборону в Москву прилетів літак із Любліна 

Михайло ТкачВівторок, 26 квітня 2022, 10:20
Jetphotos

Попри заборону авіасполучення з Росією в Москву з Любліна прилетів чартер із німецькою реєстрацією.

Джерело: дані Flightradar24

Деталі: Літак прилетів у вівторок зранку і здійснив посадку у московському аеропорту "Внуково".

Літак вилетів із Польщі, але має німецьку реєстрацію. 

Це перший літак за час війни в Україні, який полетів із Європи до Росії.

26 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш мав відвідати Російську Федерацію. У Москві в генсека ООН заплановані зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та з президентом Росії Володимиром Путіним.

 
 
 

Нагадаємо: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого, Європа й Північна Америка закрили небо для російських авіакомпаній. Станом на 28 лютого 32 країни закрили свій повітряний простір для РФ. 

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Російських туристів допомагали повертати додому, наприклад, турецькі авіакомпанії. 

Своїх дипломатів із європейських столиць РФ вивозила в обліт за складним маршрутом.

Теми: РосіяЄвропаавіа
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