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Несмотря на запрет в Москву прилетел самолет из Люблина

Михаил ТкачВторник, 26 апреля 2022, 10:20
Jetphotos

Несмотря на запрет авиасообщения с Россией, в Москву из Люблина прилетел чартер с немецкой регистрацией.

Источник: данные Flightradar24

Детали: Самолет прилетел во вторник утром и совершил посадку в московском аэропорту "Внуково".

Самолет вылетел из Польши, но имеет немецкую регистрацию.

Это первый самолет за время войны в Украине, вылетевший из Европы в Россию.

26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен был посетить Российскую Федерацию. В Москве у генсека ООН запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным.

 
 
 

Напомним: После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Европа и Северная Америка закрыли небо для российских авиакомпаний. По состоянию на 28 февраля, 32 страны закрыли свое воздушное пространство для РФ.

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Российских туристов помогали возвращать домой, например турецкие авиакомпании.

Своих дипломатов из европейских столиц РФ вывозила в облет по сложному маршруту.

Темы: РосcияЕвропаавиа
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