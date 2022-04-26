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Несмотря на запрет в Москву прилетел самолет из Люблина

Михаил ТкачВторник, 26 апреля 2022, 10:20
Несмотря на запрет в Москву прилетел самолет из Люблина
Jetphotos

Несмотря на запрет авиасообщения с Россией, в Москву из Люблина прилетел чартер с немецкой регистрацией.

Источник: данные Flightradar24

Детали: Самолет прилетел во вторник утром и совершил посадку в московском аэропорту "Внуково".

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Самолет вылетел из Польши, но имеет немецкую регистрацию.

Это первый самолет за время войны в Украине, вылетевший из Европы в Россию.

26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен был посетить Российскую Федерацию. В Москве у генсека ООН запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным.

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Напомним: После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Европа и Северная Америка закрыли небо для российских авиакомпаний. По состоянию на 28 февраля, 32 страны закрыли свое воздушное пространство для РФ.

Российских туристов помогали возвращать домой, например турецкие авиакомпании.

Своих дипломатов из европейских столиц РФ вывозила в облет по сложному маршруту.

Темы: РосcияЕвропаавиа
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