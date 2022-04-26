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Жителів Сумщини заспокоюють: вибухи і постріли в області – не через окупантів

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 13:13
ілюстративне фото

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заспокоює, що постріли і вибухи, які могли чути жителі Сумщини, не становлять загрозу.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова: "Постріли і вибухи, які ви чули зранку не несуть жодної загрози для цивільних. Все добре.

Пам'ятайте, в країні триває війна. Тому й стріляють. Працюють наші вибухотехніки. Також проводяться заходи з забезпечення нашої з вами безпеки. Більше пояснити, нажаль, не можу.

Деталі: Голова ОВА наголосив: російських окупантів на території області як не було останні тижні, так і зараз немає.

Передісторія: 

  • 20 квітня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що українські прикордонники вийшли до державного кордону на всіх напрямках у Київській, Сумській та Чернігівській областях та відновлюють облаштування позицій. Водночас він наголосив, що залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.
  • Ввечері 25 квітня Сумщину чотири рази обстрілювали з території Росії. 
  • 26 квітня ДПСУ повідомила, що через обстріли з території Росії на Сумщині запроваджуються додаткові тимчасові режимні обмеження, зокрема заборонили наближатися до кордону на відстань 1 кілометра та ближче, а також перебувати поза населеними пунктами прикордоння вночі. Докладніше - тут.

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Теми: Сумська областьвійна
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