Жителів Сумщини заспокоюють: вибухи і постріли в області – не через окупантів

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заспокоює, що постріли і вибухи, які могли чути жителі Сумщини, не становлять загрозу.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова: "Постріли і вибухи, які ви чули зранку не несуть жодної загрози для цивільних. Все добре.

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Пам'ятайте, в країні триває війна. Тому й стріляють. Працюють наші вибухотехніки. Також проводяться заходи з забезпечення нашої з вами безпеки. Більше пояснити, нажаль, не можу.

Деталі: Голова ОВА наголосив: російських окупантів на території області як не було останні тижні, так і зараз немає.

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