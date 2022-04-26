Жителей Сумщины успокаивают: взрывы и выстрелы в области – не из-за оккупантов

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий успокаивает, что выстрелы и взрывы, которые могли слышать жители Сумщины, не представляют угрозы.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Выстрелы и взрывы, которые вы слышали утром, не несут никакой угрозы для гражданских. Все хорошо.

Помните, в стране идет война. Поэтому и стреляют. Работают наши взрывотехники. Также проводятся мероприятия по обеспечению нашей с вами безопасности. Больше объяснить, к сожалению, не могу".

Детали: Глава ОВА подчеркнул: российских оккупантов на территории области как не было последние недели, так и сейчас нет.

Предыстория:

20 апреля представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники вышли к государственной границе на всех направлениях в Киевской, Сумской и Черниговской областях и возобновляют обустройство позиций. В то же время он подчеркнул, что остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов из сопредельной территории.

Вечером 25 апреля Сумщину четыре раза обстреливали с территории России.

26 апреля ГПСУ сообщила, что из-за обстрелов с территории России в Сумской области вводятся дополнительные временные режимные ограничения, в частности запрещается приближаться к границе на расстояние 1 километра и ближе, а также находиться вне населенных пунктов пограничной ночью. Подробнее – здесь.