Жителей Сумщины успокаивают: взрывы и выстрелы в области – не из-за оккупантов
Вторник, 26 апреля 2022, 13:13
Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий успокаивает, что выстрелы и взрывы, которые могли слышать жители Сумщины, не представляют угрозы.
Источник: Живицкий в Telegram
Прямая речь: "Выстрелы и взрывы, которые вы слышали утром, не несут никакой угрозы для гражданских. Все хорошо.
Помните, в стране идет война. Поэтому и стреляют. Работают наши взрывотехники. Также проводятся мероприятия по обеспечению нашей с вами безопасности. Больше объяснить, к сожалению, не могу".
Детали: Глава ОВА подчеркнул: российских оккупантов на территории области как не было последние недели, так и сейчас нет.
Предыстория:
- 20 апреля представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники вышли к государственной границе на всех направлениях в Киевской, Сумской и Черниговской областях и возобновляют обустройство позиций. В то же время он подчеркнул, что остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов из сопредельной территории.
- Вечером 25 апреля Сумщину четыре раза обстреливали с территории России.
- 26 апреля ГПСУ сообщила, что из-за обстрелов с территории России в Сумской области вводятся дополнительные временные режимные ограничения, в частности запрещается приближаться к границе на расстояние 1 километра и ближе, а также находиться вне населенных пунктов пограничной ночью. Подробнее – здесь.
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