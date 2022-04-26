Жителей Сумщины успокаивают: взрывы и выстрелы в области – не из-за оккупантов

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий успокаивает, что выстрелы и взрывы, которые могли слышать жители Сумщины, не представляют угрозы.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Выстрелы и взрывы, которые вы слышали утром, не несут никакой угрозы для гражданских. Все хорошо.

Реклама:

Помните, в стране идет война. Поэтому и стреляют. Работают наши взрывотехники. Также проводятся мероприятия по обеспечению нашей с вами безопасности. Больше объяснить, к сожалению, не могу".

Детали: Глава ОВА подчеркнул: российских оккупантов на территории области как не было последние недели, так и сейчас нет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ