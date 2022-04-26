Росія погрожує атакувати Київ у разі ударів України по об'єктах у РФ

У Міноборони Росії погрожують ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві, якщо Україна атакуватиме об'єкти на території РФ.

Джерело: Міноборони РФ, пише РИА Новости

Деталі: У Міноборони Росії назвали провокацією заяву заступника міністра оборони Великобританії Джеймса Гіппі про право України завдавати ударів по об'єктах на російській території, таких як запаси палива та склади боєприпасів.

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При цьому Гіппі зазначив, що використання українськими військами наданих Лондоном озброєнь для ударів по об'єктах у Росії "не обов'язково буде проблемою".

Дослівно Міноборони РФ: "Пряме провокування Лондоном київського режиму на подібні дії, у разі спроби їх реалізації, негайно призведуть до нашої пропорційної відповіді.

Як ми попереджали, російські збройні сили перебувають у цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття відповідних рішень у Києві".

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Більше деталей: Там додали, що "радники з числа підданих однієї з західних країн, які перебувають в українських центрах прийняття рішень у Києві, не обов'язково будуть проблемою при прийнятті Росією рішень на дії у відповідь".

Що передувало: 13 квітня речник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков пригрозив ракетними ударами "по центрах ухвалення рішень, у тому числі в Києві", якщо українці нібито не перестануть проводити диверсії на території РФ.