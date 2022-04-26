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Росія погрожує атакувати Київ у разі ударів України по об'єктах у РФ

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 17:46
Міноборони РФ

У Міноборони Росії погрожують ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві, якщо Україна атакуватиме об'єкти на території РФ.

Джерело: Міноборони РФ, пише РИА Новости

Деталі: У Міноборони Росії назвали провокацією заяву заступника міністра оборони Великобританії Джеймса Гіппі про право України завдавати ударів по об'єктах на російській території, таких як запаси палива та склади боєприпасів.

При цьому Гіппі зазначив, що використання українськими військами наданих Лондоном озброєнь для ударів по об'єктах у Росії "не обов'язково буде проблемою".

Дослівно Міноборони РФ: "Пряме провокування Лондоном київського режиму на подібні дії, у разі спроби їх реалізації, негайно призведуть до нашої пропорційної відповіді.

Як ми попереджали, російські збройні сили перебувають у цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття відповідних рішень у Києві".

Більше деталей: Там додали, що "радники з числа підданих однієї з західних країн, які перебувають в українських центрах прийняття рішень у Києві, не обов'язково будуть проблемою при прийнятті Росією рішень на дії у відповідь".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 13 квітня речник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков пригрозив ракетними ударами "по центрах ухвалення рішень, у тому числі в Києві", якщо українці нібито не перестануть проводити диверсії на території РФ.

Теми: РосіяКиївВелика Британіявійна
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