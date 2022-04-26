Россия угрожает атаковать Киев в случае ударов Украины по объектам в РФ

В Минобороны России угрожают ударами по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина будет атаковать объекты на территории РФ.

Источник: Минобороны РФ, пишет РИА Новости

Детали: В Минобороны России назвали провокацией заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о праве Украины наносить удары по объектам на российской территории, таким как запасы топлива и склады боеприпасов.

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При этом Хиппи отметил, что использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для ударов по объектам в России "не обязательно будет проблемой".

Дословно Минобороны РФ: "Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу.

Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве".

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Больше деталей: Там добавили, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, не обязательно будут проблемой при принятии Россией решений на ответные действия".

Что предшествовало: 13 апреля представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков пригрозил ракетными ударами "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", если украинцы якобы не перестанут проводить диверсии на территории РФ.