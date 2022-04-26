Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия угрожает атаковать Киев в случае ударов Украины по объектам в РФ

Катерина ТищенкоВторник, 26 апреля 2022, 17:46
Россия угрожает атаковать Киев в случае ударов Украины по объектам в РФ
Минобороны РФ

В Минобороны России угрожают ударами по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина будет атаковать объекты на территории РФ.

Источник: Минобороны РФ, пишет РИА Новости

Детали: В Минобороны России назвали провокацией заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о праве Украины наносить удары по объектам на российской территории, таким как запасы топлива и склады боеприпасов.

Реклама:

При этом Хиппи отметил, что использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для ударов по объектам в России "не обязательно будет проблемой".

Дословно Минобороны РФ: "Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу.

Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Там добавили, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, не обязательно будут проблемой при принятии Россией решений на ответные действия".

Что предшествовало: 13 апреля представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков пригрозил ракетными ударами "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", если украинцы якобы не перестанут проводить диверсии на территории РФ.

Темы: РосcияКиевВеликобританиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Десантники уничтожили российский вертолет "Аллигатор"
В Приднестровье войска РФ переведены в полную боевую готовность – сводка Генштаба
Ударом по мосту РФ пытается отрезать часть Одесской области – глава ОВА
Германия таки разрешила поставку Украине зенитных САУ Gepard
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: