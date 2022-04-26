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Десантники уничтожили российский вертолет "Аллигатор"

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 18:46
иллюстративное фото

На Харьковщине воины десантники уничтожили российский вертолет Ка-52.

Источник: пресс-центр Генштаба ВСУ, пресс-центр ДШВ в Facebook

Дословно ГШ: "Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области".

Детали: Командование ДШВ уточняет, что вражеский вертолет сбил из ПЗРК "Stinger" военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Разъясняется, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной.

Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США.

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Темы: войнаХарьковская область
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