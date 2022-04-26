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Резніков передав союзникам перелік озброєння, що потрібне для деокупації

Світлана КізіловаВівторок, 26 квітня 2022, 20:00
Резніков передав союзникам перелік озброєння, що потрібне для деокупації
США приймають Консультативну групу з безпеки України на авіабазі "Рамштайн", фото Getty Images

У вівторок, 26 квітня, на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині пройшла конференція, на якій представники двох десятків країн обговорили підтримку України. В ході конференції міністр оборони України Олексій Резніков передав повідомлення від Києва.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Передав повідомлення від України західним партнерам на базі ВПС США "Рамштайн".

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Кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі, зміцнює безпеку у світі, зміцнює справедливість і нашу спільну перемогу над Росією".

Деталі: За словами українського міністра, для досягнення повної перемоги над агресором і звільнення українських територій, потрібна сучасна зброя, зокрема, велика кількість сучасного важкого озброєння.

"Я дякую всім нашим партнерам за військову допомогу. Ми впевнені, що це буде продовжуватися", - додав Резніков і виклав перелік озброєння, на яке очікує Україна.

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Серед іншого, Україна потребує протиповітряну оборону та БПЛА, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, танки, БТРи та БМП, літаки, протикорабельні ракети.

Теми: зброяСШАРезніковвійна
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