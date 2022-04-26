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Резников передал союзникам список вооружения, необходимого для деоккупации

Светлана КизиловаВторник, 26 апреля 2022, 20:00
Резников передал союзникам список вооружения, необходимого для деоккупации
США принимают Консультативную группу по безопасности Украины на авиабазе "Рамштайн", фото Getty Images

Во вторник, 26 апреля, на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии прошла конференция, на которой представители двух десятков стран обсудили поддержку Украины. В ходе конференции министр обороны Украины Алексей Резников передал партнерам сообщение от Киева.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Передал сообщение от Украины западным партнерам на базе ВВС США "Рамштайн".

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Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет безопасность в мире, укрепляет справедливость и нашу общую победу над Россией".

Детали: По словам украинского министра, для достижения полной победы над агрессором и освобождения украинских территорий нужно современное оружие, в частности, большое количество современного тяжелого вооружения.

"Я благодарю всех наших партнеров за военную помощь. Мы уверены, что это будет продолжаться", - добавил Резников и озвучил перечень вооружения, которое нужно Украине.

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Среди прочего, Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТРах и БМП, самолетах, противокорабельных ракетах.

Темы: оружиеСШАРезниковвойна
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