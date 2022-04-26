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У роковини Чорнобиля РФ запустила три ракети над трьома АЕС – Зеленський

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 22:20
У роковини Чорнобиля РФ запустила три ракети над трьома АЕС – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

У роковини Чорнобильської катастрофи три російські ракети пролетіли над трьома українськими атомними електростанціями.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Про ту катастрофу (Чорнобильську – ред.) мали б розповідати і в російських школах, мали б нагадувати в Росії щороку 26 квітня, як це роблять в усьому цивілізованому світі.

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А замість цього прямо сьогодні вони запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу трьох атомних станцій – над Запорізькою, Хмельницькою та Південноукраїнською атомними електростанціями.

Що це таке? Вони що, погрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів".

Деталі: Зеленський також заявив, що росіяни "не усвідомлюють, що таке Чорнобиль, від слова "взагалі"".

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"Російські війська, які намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону, використовували цю закриту територію як військовий плацдарм. Вони облаштовували позиції на землі, на якій заборонено навіть стояти. Вони ганяли бронетехніку по території, де захоронені забруднені радіацією матеріали і де кількість радіоактивних часток просто зашкалює. Вони зруйнували пункти дозиметричного контролю, зламали і розікрали систему контролю радіаційного стану на Чорнобильській АЕС, розграбували ядерну аналітичну лабораторію. Вони вкрали навіть забруднені речі, які конфіскували у порушників правил зони відчуження", - розповів президент.

За його словами, лише завдяки професійності й сумлінності українських фахівців, які працюють на Чорнобильській станції та на інших об’єктах Чорнобильської зони, вдалося врятувати Україну і Європу від нової катастрофи.

Зеленський також згадав про пожежу, яка виникла вночі 4 березня внаслідок дій РФ на Запорізькій АЕС.

"Якби світ не прокинувся тієї ночі, ми б сьогодні не згадували про Чорнобиль, бо всі думки були б про те, що Росія наробила на Запорізькій АЕС", - сказав він.

Що передувало: Як повідомляв Енергоатом, вранці 26 квітня дві російські крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя – це загрожує ядерній безпеці України та світу.

25 квітня Енергоатом повідомив, дві російські крилаті ракети пролетіли над Хмельницькою АЕС.

Теми: ЗеленськийАЕСЧорнобиль
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