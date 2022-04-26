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В годовщину Чернобыля РФ запустила три ракеты над тремя АЭС – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 26 апреля 2022, 22:20
В годовщину Чернобыля РФ запустила три ракеты над тремя АЭС – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

В годовщину Чернобыльской катастрофы три российские ракеты пролетели над тремя украинскими атомными электростанциями.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "О той катастрофе (Чернобыльской – ред.) должны рассказывать и в российских школах, должны напоминать в России ежегодно 26 апреля, как это делают во всем цивилизованном мире.

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А вместо этого прямо сегодня они запустили три ракеты против Украины, так что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций. Причем сразу три атомные станции – над Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской атомными электростанциями.

Что это такое? Они что, угрожают? Или они пристреливаются? Просто нет слов".

Детали: Зеленский также заявил, что россияне "не отдают себе отчет в том, что такое Чернобыль, от слова "совсем"".

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"Российские войска, пытавшиеся наступать на Киев через Чернобыльскую зону, использовали эту закрытую территорию как военный плацдарм. Они обустраивали позиции на земле, на которой даже стоять запрещено. Они гоняли бронетехнику по территории, где захоронены загрязненные радиацией материалы и где количество радиоактивных частиц просто зашкаливает. Они разрушили пункты дозиметрического контроля, сломали и разворовали систему контроля радиационного состояния на Чернобыльской АЭС, разграбили ядерную аналитическую лабораторию. Они украли даже загрязненные вещи, которые конфисковали у нарушителей правил зоны отчуждения", – рассказал президент.

По его словам, только благодаря профессионализму и добросовестности украинских специалистов, работающих на Чернобыльской станции и других объектах Чернобыльской зоны, удалось спасти Украину и Европу от новой катастрофы.

Зеленский также упомянул о пожаре, который возник ночью 4 марта в результате действий РФ на Запорожской АЭС.

"Если бы мир не проснулся той ночью, мы бы сегодня не вспоминали Чернобыль, потому что все мысли были бы о том, что Россия наделала на Запорожской АЭС", - сказал он.

Что предшествовало: Как сообщал Энергоатом, утром 26 апреля две российские крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении г. Запорожья – это угрожает ядерной безопасности Украины и мира.

25 апреля Энергоатом сообщил, что две российские крылатые ракеты пролетели над Хмельницкой АЭС.

Темы: ЗеленскийАЭСЧернобыль
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