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Світ має контролювати атомні об'єкти і ядерні технології РФ – Зеленський

Світлана КізіловаВівторок, 26 квітня 2022, 22:32

Президент України Володимир Зеленський у роковини Чорнобильської катастрофи 26 квітня заявив, що російські ядерні технології мають контролюватися ззовні через загрозливу поведінку РФ.

Джерело: звернення глави держави

Пряма мова: "Після усього, що російські військові зробили у Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є у Російської держави.

Якщо в РФ забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над за російськими атомними об'єктами і ядерними технологіями".

Нагадаємо:

26 квітня, у роковини Чорнобильської катастрофи, три російські ракети пролетіли над трьома українськими атомними електростанціями.

Теми: ядерна зброяРосіяЗеленськийЧорнобиль
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