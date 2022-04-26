Мир должен контролировать атомные объекты и ядерные технологии РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля заявил, что российские ядерные технологии должны контролироваться извне из-за угрожающего поведения РФ.

Источник: обращение главы государства

Прямая речь: "После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов, ядерного оружия и соответствующих технологий есть у Российского государства.

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Если в РФ забыли, что такое Чернобыль, то это значит, что требуется глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями".

Напомним:

26 апреля, в годовщину Чернобыльской катастрофы, три российские ракеты пролетели над тремя украинскими атомными электростанциями.