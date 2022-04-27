Перед візитом в Україну генсек ООН зустрівся з президентом Польщі
Середа, 27 квітня 2022, 02:36
По дорозі в Україну в Жешуві генсек ООН Антоніу Гуттереш зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Джерело: сайт ООН
Дослівно: "Генеральний секретар висловив глибоку вдячність і вдячність Президенту (Дуді – ред.) за щедрість польського народу за те, як він відкрив свої домівки та серця майже двом мільйонам українських біженців".
Деталі: Гуттереш також поінформував Дуду про свої зустрічі в Москві та Анкарі.
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