Перед візитом в Україну генсек ООН зустрівся з президентом Польщі

По дорозі в Україну в Жешуві генсек ООН Антоніу Гуттереш зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Джерело: сайт ООН

Дослівно: "Генеральний секретар висловив глибоку вдячність і вдячність Президенту (Дуді – ред.) за щедрість польського народу за те, як він відкрив свої домівки та серця майже двом мільйонам українських біженців".

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Деталі: Гуттереш також поінформував Дуду про свої зустрічі в Москві та Анкарі.