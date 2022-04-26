Путін за довгим столом сказав генсеку ООН, що розраховує на домовленості з Україною

Президент Росії Володимир Путін за довгим столом переговорів заявив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, що розраховує на "домовленості з Україною на дипломатичному треку".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Росія розраховує, що вдасться досягти домовленостей із Україною на дипломатичному треку. Ми ведемо переговори і не відмовляємося від них.

Крім того, на переговорах в Стамбулі нам вдалося досягти серйозного прориву".

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