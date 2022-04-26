Путін за довгим столом сказав генсеку ООН, що розраховує на домовленості з Україною

Президент Росії Володимир Путін за довгим столом переговорів заявив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, що розраховує на "домовленості з Україною на дипломатичному треку".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Росія розраховує, що вдасться досягти домовленостей із Україною на дипломатичному треку. Ми ведемо переговори і не відмовляємося від них.

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Крім того, на переговорах в Стамбулі нам вдалося досягти серйозного прориву".

Передісторія:

Гутерреш у вівторок 26 квітня приїхав до Москви для переговорів з російським президентом Путіним щодо припинення війни в України, а згодом у четвер 28 квітня хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

24 квітня Ердоґан зателефонував президенту Зеленському, аби обговорити питання гарантій безпеки для України, можливе продовження переговорів із Росією та евакуацію заблокованих українських військових та цивільних осіб.

Гутерреш також зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у неділю 24 квітня, обговоривши ситуацію в Маріуполі й Херсоні.

19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб відкрити коридори для евакуації. Проте Росія на Великдень продовжувала здійснювати артилерійські обстріли та повітряні атаки на українські міста, зокрема на території "Азовсталі" в Маріуполі.

Міністр оборони Олексій Резніков звинуватив ООН у потуранні російській війні та вбивству безневинних українців російськими окупантами, адже, на його думку, Організація ігнорує злочини Росії через те, що вона має ядерну зброю.