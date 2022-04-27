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Перед визитом в Украину генсек ООН встретился с президентом Польши

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 02:36
Перед визитом в Украину генсек ООН встретился с президентом Польши
Гутерреш, фото: peacekeeping.un.org

По дороге в Украину в Жешуве генсек ООН Антониу Гуттереш встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Источник: сайт ООН

Дословно: "Генеральный секретарь выразил глубокую признательность и благодарность Президенту (Дуде – ред.) за щедрость польского народа за то, как он открыл свои дома и сердца почти двум миллионам украинских беженцев".

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Детали: Гуттереш также проинформировал Дуду о своих встречах в Москве и Анкаре.

Темы: ООНПольшаДуда
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