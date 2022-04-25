Генсек ООН перед поїздкою до Путіна завітав до Ердогана

генсек оон антоніу гутерреш і турецький президент реджеп таїп ердоґан у президентському комплексі в анкарі 25 квітня. фото: getty images

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш перед візитом до Москви провів офіційні перемовини з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоґаном в Анкарі.

Джерело: турецька державна новинна агенція "Анадолу" з посиланням на пресслужбу президента Туреччини

Деталі: Ердоґан обговорив із Гутеррешем переговори між Україною та РФ, до яких залучили Туреччину в ролі посередника.

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Він наголосив, що цей "трек" перемовин, який пропонують надалі вести в Туреччині є найбільш успішним шляхом досягнення миру в Україні.

Турецький президент висловив надію, що сторони зуміють досягти розумне дипломатичне рішення для припинення війни.

Гутерреш, за словами пресслужби Ердоґана, подякував Туреччині за її роль в організації переговорів.

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Співрозмовники порушили також питання гуманітарної допомоги та безпечної евакуації цивільного населення із зони бойових дій.

Розмова Ердоґана й Гутерреша тривала півтори години.

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