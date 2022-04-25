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Генсек ООН перед поїздкою до Путіна завітав до Ердогана

Денис КарловськийПонеділок, 25 квітня 2022, 19:45
генсек оон антоніу гутерреш і турецький президент реджеп таїп ердоґан у президентському комплексі в анкарі 25 квітня. фото: getty images

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш перед візитом до Москви провів офіційні перемовини з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоґаном в Анкарі.

Джерело: турецька державна новинна агенція "Анадолу" з посиланням на пресслужбу президента Туреччини

Деталі: Ердоґан обговорив із Гутеррешем переговори між Україною та РФ, до яких залучили Туреччину в ролі посередника.

Він наголосив, що цей "трек" перемовин, який пропонують надалі вести в Туреччині є найбільш успішним шляхом досягнення миру в Україні. 

Турецький президент висловив надію, що сторони зуміють досягти розумне дипломатичне рішення для припинення війни.

Гутерреш, за словами пресслужби Ердоґана, подякував Туреччині за її роль в організації переговорів.

Співрозмовники порушили також питання гуманітарної допомоги та безпечної евакуації цивільного населення із зони бойових дій.

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Розмова Ердоґана й Гутерреша тривала півтори години.

Передісторія:

  • Гутерреш у вівторок 26 квітня їде до Москви для переговорів з російським президентом Путіним щодо припинення війни в України, а згодом у четвер 28 квітня хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
  • 24 квітня Ердоґан зателефонував президенту Зеленському, аби обговорити питання гарантій безпеки для України, можливе продовження переговорів із Росією та евакуацію заблокованих українських військових та цивільних осіб.
  • Гутерреш також зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у неділю 24 квітня, обговоривши ситуацію в Маріуполі й Херсоні.
  • 19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб відкрити коридори для евакуації. Проте Росія на Великдень продовжувала здійснювати артилерійські обстріли та повітряні атаки на українські міста, зокрема на території "Азовсталі" в Маріуполі.
  • Міністр оборони Олексій Резніков звинуватив ООН у потуранні російській війні та вбивству безневинних українців російськими окупантами, адже, на його думку, Організація ігнорує злочини Росії через те, що вона має ядерну зброю.

Теми: ЕрдоганООНпереговориТуреччина
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