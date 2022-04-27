У Бєлгородській області РФ горить склад боєприпасів – ЗМІ

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередніми даними, в районі села Стара Нєлідовка горить склад боєприпасів.

Джерело: Гладков, цитує Интерфакс.ru

Пряма мова: "Зв'язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нєлідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів".

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Деталі: Він додав, що "руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає".

Згодом пожежу загасили.

Як зазначає "Интерфакс", прикордонні з Україною села Бєлгородської області "з 24 лютого неодноразово зазнавали обстрілів з української сторони".

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