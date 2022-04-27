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У Бєлгородській області РФ горить склад боєприпасів – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 05:07
Фото: Telegram belgorod01

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередніми даними, в районі села Стара Нєлідовка горить склад боєприпасів.

Джерело: Гладков, цитує Интерфакс.ru

Пряма мова: "Зв'язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нєлідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів".

Деталі: Він додав, що "руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає".

Згодом пожежу загасили.

 

Як зазначає "Интерфакс", прикордонні з Україною села Бєлгородської області "з 24 лютого неодноразово зазнавали обстрілів з української сторони".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
  • Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
  • У Міноборони України відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.

Теми: Росіявибух
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