У Бєлгородській області РФ горить склад боєприпасів – ЗМІ
Середа, 27 квітня 2022, 05:07
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередніми даними, в районі села Стара Нєлідовка горить склад боєприпасів.
Джерело: Гладков, цитує Интерфакс.ru
Пряма мова: "Зв'язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нєлідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів".
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Деталі: Він додав, що "руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає".
Згодом пожежу загасили.
Як зазначає "Интерфакс", прикордонні з Україною села Бєлгородської області "з 24 лютого неодноразово зазнавали обстрілів з української сторони".
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Нагадаємо:
- Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
- Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
- У Міноборони України відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.