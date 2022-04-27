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В Белгородской области РФ горит склад боеприпасов – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 05:07
Фото: Telegram belgorod01

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.

Источник: Гладков, цитирует Интерфакс.ru

Прямая речь: " Связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов".

Детали: Он добавил, что "разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет".

Позже пожар потушили.

 

Как отмечает "Интерфакс", пограничные с Украиной села Белгородской области" с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
  • В Минобороны Украины ответили, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или происходящие на территории РФ события, в частности относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.

Темы: Росcиявзрыв
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