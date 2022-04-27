В Белгородской области РФ горит склад боеприпасов – СМИ

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.

Источник: Гладков, цитирует Интерфакс.ru

Прямая речь: " Связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов".

Детали: Он добавил, что "разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет".

Позже пожар потушили.

Как отмечает "Интерфакс", пограничные с Украиной села Белгородской области" с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны".

Напомним:

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