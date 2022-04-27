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Голова Пентагона прокоментував перспективи ядерної війни з Росією

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 05:52
Голова Пентагона прокоментував перспективи ядерної війни з Росією
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Штатів Ллойд Остін вважає, що війна Росії в Україні не повинна перерости в ядерний конфлікт.

Джерело: Остін в ефірі телеканалу Fox News

Пряма мова: "Ми знову і знову говорили, що ядерна війна не може бути виграна жодною зі сторін. І тому, я думаю, що брязкання зброєю і подібна риторика просто беззмістовні".

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Деталі: Очільник Пентагону, відповідаючи на питання про можливий ядерний конфлікт у результаті війни Росії в Україні, сказав: "Я так не думаю".

Він прокоментував слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про високі ризики ядерної війни, заявивши, що "така риторика небезпечна" та "некорисна".

За його словами, "подібних розмов варто уникати".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що не очікує, що президент Росії Владімір Путін застосує тактичну ядерну зброю в Україні, якщо зіткнеться з новими військовими невдачами.

США не виключають застосування Росією ядерної зброї, а тому доносять до президента РФ Владіміра Путіна сигнал про те, що цей крок матиме абсолютно катастрофічні наслідки для нього та Росії.

Теми: СШАвійнаядерна зброя
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