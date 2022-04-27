Голова Пентагона прокоментував перспективи ядерної війни з Росією

Міністр оборони Штатів Ллойд Остін вважає, що війна Росії в Україні не повинна перерости в ядерний конфлікт.

Джерело: Остін в ефірі телеканалу Fox News

Пряма мова: "Ми знову і знову говорили, що ядерна війна не може бути виграна жодною зі сторін. І тому, я думаю, що брязкання зброєю і подібна риторика просто беззмістовні".

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Деталі: Очільник Пентагону, відповідаючи на питання про можливий ядерний конфлікт у результаті війни Росії в Україні, сказав: "Я так не думаю".

Він прокоментував слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про високі ризики ядерної війни, заявивши, що "така риторика небезпечна" та "некорисна".

За його словами, "подібних розмов варто уникати".

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Нагадаємо: Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що не очікує, що президент Росії Владімір Путін застосує тактичну ядерну зброю в Україні, якщо зіткнеться з новими військовими невдачами.

США не виключають застосування Росією ядерної зброї, а тому доносять до президента РФ Владіміра Путіна сигнал про те, що цей крок матиме абсолютно катастрофічні наслідки для нього та Росії.