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Глава Пентагона прокомментировал перспективы ядерной войны с Россией

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 05:52
ЛЛОЙД ОСТиН, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Штатов Ллойд Остин считает, что война России в Украине не должна перерасти в ядерный конфликт.

Источник: Остин в эфире телеканала Fox News

Прямая речь: "Мы снова и снова говорили, что ядерная война не может быть выиграна ни одной из сторон. И поэтому, я думаю, что бряцание оружием и подобная риторика просто бесполезны".

Детали: Глава Пентагона, отвечая на вопрос о возможном ядерном конфликте в результате войны России в Украине, сказал: "Я так не думаю".

Он прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о высоких рисках ядерной войны, заявив, что "такая риторика опасна" и "неполезна".

По его словам, "подобных разговоров следует избегать".

Напомним: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что не ожидает, что президент России Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине, если столкнется с новыми военными неудачами.

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США не исключают применения Россией ядерного оружия, поэтому доносят до президента РФ Владимира Путина сигнал о том, что этот шаг будет иметь абсолютно катастрофические последствия для него и России.

Темы: СШАвойнаядерное оружие
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