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У Росії заявляють, що над Курськом "спрацювала система ППО"

Олена РощінаСереда, 27 квітня 2022, 07:17
Курськ на мапі

Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що в ніч на 27 квітня жителі Курська чули "гупання" – нібито спрацювала протиповітряна оборона.

Джерело: Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вночі, о 2:45, багато мешканців Курська чули хлопки. Деталі інциденту уточнюються. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Жертв та руйнувань немає. Подробиці повідомлю трохи згодом".

Оновлення: Пізніше Старовойт заявив: "У небі над Курською областю було перехоплено український безпілотний літальний апарат. Розрахунки нашого ППО не підвели, відреагували швидко та ефективно".

Він зазначив, що ніхто не постраждав та руйнувань немає.

За словами губернатора, "військові, спецслужби та регіональна адміністрація повністю контролюють ситуацію, приводів для занепокоєння немає".

Цьому передувало: Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков під ранок повідомив, що о 3:35 він "прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух". Згодом він з'ясував, що в районі села Стара Нелідівка горить склад боєприпасів. Постраждалих серед мирного населення немає. Пошкоджень житлових будівель та будинків немає.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні, 26 квітня, в Міноборони Росії вдруге пригрозили ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві у випадку, якщо Україна атакуватиме об'єкти на території РФ.

УП, оновлено о 10:22
Теми: Росіявійна
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