В России заявляют, что над Курском "сработала система ПВО"

Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что в ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки" – якобы сработала противовоздушная оборона.

Источник: Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу чуть позже".

Обновление: Позже Старовойт заявил: "В небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно".

Он отметил, что никто не пострадал и разрушений нет.

По словам губернатора, "военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет".

Этому предшествовало: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков под утро сообщил, что в 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". Потом он выяснил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет.

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Накануне, 26 апреля, в Минобороны России второй раз пригрозили ударами по "центрам принятия решений" в Киеве в случае, если Украина будет атаковать объекты на территории РФ.