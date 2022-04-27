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В России заявляют, что над Курском "сработала система ПВО"

Елена РощинаСреда, 27 апреля 2022, 07:17
Курск на карте

Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что в ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки" – якобы сработала противовоздушная оборона. 

Источник: Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет.  Подробности сообщу чуть позже".

Обновление: Позже Старовойт заявил: "В небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно". 

Он отметил, что никто не пострадал и разрушений нет. 

По словам губернатора, "военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет".

Этому предшествовало: Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков под утро сообщил, что в 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". Потом он выяснил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет.

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Накануне, 26 апреля, в Минобороны России второй раз пригрозили ударами по "центрам принятия решений" в Киеве в случае, если Украина будет атаковать объекты на территории РФ.

УП, обновлено в 10:20
Темы: Росcиявойна
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