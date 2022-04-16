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Суд арештував Медведчука без права застави

Субота, 16 квітня 2022, 19:34

Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.

Джерело: прес-служба суду.

Дослівно: "Слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

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Деталі: Згідно з рішенням суду, Медведчука позбавлено права внести заставу.

Суддя нагадав, що 10 січня депутату було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але 26 лютого слідчі поліції не виявили його вдома.

Цитата: "18.03.2022 року до Медведчука Віктора Володимировича... застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави (заочно).

ВІДЕО ДНЯ

12.04.2022 року підозрюваного Медведчука було затримано, а 14.04.2022 року доставлено до органу досудового розслідування. 

...Слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави".

На вказану ухвалу суду Медведчук може подати апеляцію.

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Передісторія:

  • З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
  • Печерський районний суд у місті Києві встановив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Депутата підозрювали в незаконній торгівлі з ватажками ОРДЛО.
  • За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
  • Розшуком депутата-втікача займалися спецпризначенці Служби безпеки спільно з прокурорами. Серед правоохоронців робочою гіпотезою було припущення, що Медведчук переховується в когось удома із колег в "ОПЗЖ", тому в домівках нардепів партії проводили обшуки. В Офісі Генерального прокурора запевняли, що Медведчук не втік закордон.

Теми: Медведчуксуд
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