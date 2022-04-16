Суд арештував Медведчука без права застави
Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.
Джерело: прес-служба суду.
Дослівно: "Слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".
Деталі: Згідно з рішенням суду, Медведчука позбавлено права внести заставу.
Суддя нагадав, що 10 січня депутату було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але 26 лютого слідчі поліції не виявили його вдома.
Цитата: "18.03.2022 року до Медведчука Віктора Володимировича... застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави (заочно).
12.04.2022 року підозрюваного Медведчука було затримано, а 14.04.2022 року доставлено до органу досудового розслідування.
...Слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави".
На вказану ухвалу суду Медведчук може подати апеляцію.
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Передісторія:
- З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
- Печерський районний суд у місті Києві встановив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Депутата підозрювали в незаконній торгівлі з ватажками ОРДЛО.
- За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
- Розшуком депутата-втікача займалися спецпризначенці Служби безпеки спільно з прокурорами. Серед правоохоронців робочою гіпотезою було припущення, що Медведчук переховується в когось удома із колег в "ОПЗЖ", тому в домівках нардепів партії проводили обшуки. В Офісі Генерального прокурора запевняли, що Медведчук не втік закордон.