Суд арештував Медведчука без права застави

Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.

Джерело: прес-служба суду.

Дослівно: "Слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

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Деталі: Згідно з рішенням суду, Медведчука позбавлено права внести заставу.

Суддя нагадав, що 10 січня депутату було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але 26 лютого слідчі поліції не виявили його вдома.

Цитата: "18.03.2022 року до Медведчука Віктора Володимировича... застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави (заочно).

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12.04.2022 року підозрюваного Медведчука було затримано, а 14.04.2022 року доставлено до органу досудового розслідування.

...Слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави".

На вказану ухвалу суду Медведчук може подати апеляцію.

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