Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував Медведчука без права застави

Субота, 16 квітня 2022, 19:34

Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.

Джерело: прес-служба суду.

Дослівно: "Слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яке погоджене Генеральним прокурором та обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Згідно з рішенням суду, Медведчука позбавлено права внести заставу.

Суддя нагадав, що 10 січня депутату було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але 26 лютого слідчі поліції не виявили його вдома.

Цитата: "18.03.2022 року до Медведчука Віктора Володимировича... застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави (заочно).

12.04.2022 року підозрюваного Медведчука було затримано, а 14.04.2022 року доставлено до органу досудового розслідування. 

ВІДЕО ДНЯ

...Слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави".

На вказану ухвалу суду Медведчук може подати апеляцію.

Читайте також: Втікач №1. У пошуках Медведчука

Передісторія:

  • З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
  • Печерський районний суд у місті Києві встановив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Депутата підозрювали в незаконній торгівлі з ватажками ОРДЛО.
  • За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
  • Розшуком депутата-втікача займалися спецпризначенці Служби безпеки спільно з прокурорами. Серед правоохоронців робочою гіпотезою було припущення, що Медведчук переховується в когось удома із колег в "ОПЗЖ", тому в домівках нардепів партії проводили обшуки. В Офісі Генерального прокурора запевняли, що Медведчук не втік закордон.

Теми: Медведчуксуд
Головне сьогодні

Готуємося навіть до повторної спроби РФ взяти Київ – голова ВА

відеоРосіяни обстріляли центр Харкова – щонайменше 5 загиблих

фотоМайже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ

фотоЗМІ знайшли щоденник офіцера РФ: розмірковує про війну, гітлеризм та смерть Путіна

фотоРосійські вояки вбили у Бучі Навального – ЗМІ

фото, відеоУ Харкові "блискавично" демонтували бюст маршалу Жукову

Усі новини...
Медведчук
Марченко звернулася англійською до саудівського принца: просить допомоги з Медведчуком
Слідчі ДБР вручили підозри митникам за "схеми" з нафтою Медведчука
Марченко вже знайшла, на кого поміняти Медведчука
Останні новини
17:46
Молдова відмовилася продавати Україні свої винищувачі – джерела
17:45
"Причини війни вигадані російськими пропагандистами" – Ян Валетов
17:38
"Нібулон" збудує в Ізмаїлі термінал для зернових на Дунаї
17:38
Я не вірю світу й міжнародним документам, але вірю в ЗСУ і наших людей – Зеленський
17:23
Байдену рекомендують призначити відповідального за допомогу Україні
17:23
Хроніка війни в Україні. 53-й день ОНЛАЙН
17:16
Більше 50 днів люди у бомбосховищах: окупанти нищать Попасну як Маріуполь - голова ОВА
17:14
"Союзмультфільм" видалив мультик, де "Нептун" знаходить фашистський есмінець з буквою Z
16:56
Вибори у Франції: кого підтримують прихильники "бронзового призера" першого туру
16:42
Чеська Острава планує подарувати Україні трамваї
Усі новини...