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До Ірпеня провели воду

Роман ПетренкоСереда, 27 квітня 2022, 16:30
До Ірпеня провели воду
фото кмда

27 квітня завершено прокладання водогону до міста Ірпінь.

Джерело: КМДА

Деталі: Усього прокладено дві нитки поліетиленових труб діаметром 160 мм протяжністю 7 км та облаштовано водопровідні колодязі.

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Ірпінь поєднаний з водопровідною системою Києва, і вода у місто постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.

Унаслідок військових дій водопровідно-каналізаційне господарство Ірпеня було зруйноване, і ситуація стала критичною, тож роботи розпочались одразу ж після звільнення міста.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 28 березня після близько місяця окупації Ірпінь на Київщині звільнили від російських окупантів. 
  • На відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду Ірпеня, а також інфраструктури міста, знадобиться близько 1 млрд доларів.

Теми: Ірпіньвійна
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