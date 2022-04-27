До Ірпеня провели воду

27 квітня завершено прокладання водогону до міста Ірпінь.

Джерело: КМДА

Деталі: Усього прокладено дві нитки поліетиленових труб діаметром 160 мм протяжністю 7 км та облаштовано водопровідні колодязі.

Ірпінь поєднаний з водопровідною системою Києва, і вода у місто постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.

Унаслідок військових дій водопровідно-каналізаційне господарство Ірпеня було зруйноване, і ситуація стала критичною, тож роботи розпочались одразу ж після звільнення міста.

Передісторія:

28 березня після близько місяця окупації Ірпінь на Київщині звільнили від російських окупантів.

На відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду Ірпеня, а також інфраструктури міста, знадобиться близько 1 млрд доларів.