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В Ирпень провели воду

Роман ПетренкоСреда, 27 апреля 2022, 16:30
В Ирпень провели воду
фото кгга

27 апреля завершена прокладка водопровода в город Ирпень.

Источник: КГГА                         

Детали: Всего проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы.

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Ирпень сочетается с водопроводной системой Киева, и вода в город будет поставляться со столичных водопроводных станций.

В результате военных действий водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено, и ситуация стала критической, поэтому работы начались сразу после освобождения города.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 28 марта после около месяца оккупации Ирпень под Киевом освободили от российских оккупантов.
  • На восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около 1 млрд долларов.

Темы: Ирпеньвойна
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