Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ирпень провели воду

Роман ПетренкоСреда, 27 апреля 2022, 16:30
фото кгга

27 апреля завершена прокладка водопровода в город Ирпень.

Источник: КГГА                         

Детали: Всего проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы.

Ирпень сочетается с водопроводной системой Киева, и вода в город будет поставляться со столичных водопроводных станций.

В результате военных действий водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено, и ситуация стала критической, поэтому работы начались сразу после освобождения города.

Предыстория:

  • 28 марта после около месяца оккупации Ирпень под Киевом освободили от российских оккупантов.
  • На восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около 1 млрд долларов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Ирпеньвойна
Главное сегодня

На Херсонщине оккупантам не хватает "массовки" для "референдума" - замглавы облсовета

фотоЗеленский появился на обложке майского выпуска журнала Time

фотоРоссияне ударили по жилым кварталам Нью-Йорка на Донетчине, трое погибших

Бундестаг поддержал ускоренные поставки тяжелого вооружения Украине

фото Генсек ООН приехал в Бородянку

Лукашенко решил, что в Союзное государство РФ и Беларуси захотят и другие страны

Все новости...
Ирпень
В Ирпене мародеры бросили гранату в жительниц, одна в критическом состоянии
Власти Ирпеня просят жителей предоставить данные о разрушениях домов: создали бот
После Пасхи в Ирпене будет свет и вода и откроются магазины
Последние новости
17:40
У домработницы Медведчука изъяли полмиллиона долларов
17:30
ВИДЕОАмериканские СМИ обнародовали новое видео из Бучи, доказывающее зверства оккупантов
17:23
ГБР изъяло более $192 тысячи из банковской ячейки экс-нардепа из когорты Януковича
17:19
Медведев сравнил Бундестаг с нацистами из-за решения об оружии для Украины
17:14
Christie's проведет серию аукционов в поддержку гуманитарных инициатив в Украине
17:12
Из Мариуполя оккупанты депортировали в РФ более 30 тысяч человек – глава ОВА
17:07
НАТО готово годами поддерживать Киев в войне с Россией
16:49
Безработных россиян "утилизируют": либо жизнь в бедности, либо в армию – инвестбанкир Сергей Будкин
16:37
Германия готова рассмотреть санкции ЕС против Сбербанка, которые раньше блокировала – СМИ
16:36
На Херсонщине оккупантам не хватает "массовки" для "референдума" - замглавы облсовета
Все новости...