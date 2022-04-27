В Ирпень провели воду

27 апреля завершена прокладка водопровода в город Ирпень.

Источник: КГГА

Детали: Всего проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы.

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Ирпень сочетается с водопроводной системой Киева, и вода в город будет поставляться со столичных водопроводных станций.

В результате военных действий водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено, и ситуация стала критической, поэтому работы начались сразу после освобождения города.

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