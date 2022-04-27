Допомога від США: Росія обурена передачею Україні гелікоптерів Мі-17

Російська "Федеральна служба з військово-технічного співробітництва" (ФСВТС) протестує проти передачі Сполученими Штатами Україні озброєння виробництва СРСР та РФ, зокрема вертольотів Мі-17.

Джерело: РИА Новости

Деталі: ФСВТС "висловлює протест" проти передачі Україні озброєння російського, радянського виробництва, зокрема гелікоптерів.

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Росіяни називають таку військову допомогу Україні "незаконною".

Дослівно: "Оснащення українських військ вертольотами Мі-17 російського виробництва є протизаконним".

Передісторія: 15 квітня стало відомо, що США в рамках нового пакету військової допомоги передають Україні гелікоптери Мі-17, які раніше призначалися для Афганістану.

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