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Допомога від США: Росія обурена передачею Україні гелікоптерів Мі-17

Світлана КізіловаСереда, 27 квітня 2022, 20:01
Допомога від США: Росія обурена передачею Україні гелікоптерів Мі-17
Вертольоти Мі-17 ,фото Getty Images

Російська "Федеральна служба з військово-технічного співробітництва" (ФСВТС) протестує проти передачі Сполученими Штатами Україні озброєння виробництва СРСР та РФ, зокрема вертольотів Мі-17.

Джерело: РИА Новости

Деталі: ФСВТС "висловлює протест" проти передачі Україні озброєння російського, радянського виробництва, зокрема гелікоптерів.

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Росіяни називають таку військову допомогу Україні "незаконною".

Дослівно: "Оснащення українських військ вертольотами Мі-17 російського виробництва є протизаконним".

Передісторія: 15 квітня стало відомо, що США в рамках нового пакету військової допомоги передають Україні гелікоптери Мі-17, які раніше призначалися для Афганістану.

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Теми: РосіяСШАвійназброя
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