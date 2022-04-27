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Помощь от США: Россия возмущена передачей вертолетов Украине

Светлана КизиловаСреда, 27 апреля 2022, 20:01
Помощь от США: Россия возмущена передачей вертолетов Украине
Вертолеты Ми-17 ,фото Getty Images

Российская "Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству" (ФСВТС) протестует против передачи Соединенными Штатами Украине вооружения производства СССР и РФ, в том числе вертолетов Ми-17.

Источник: РИА Новости

Детали: ФСВТС "выражает протест" против передачи Украине вооружения российского, советского производства, в том числе вертолетов.

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Россияне называют такую военную помощь Украине "незаконной".

Дословно: "Оснащение украинских войск вертолетами Ми-17 российского производства противозаконно".

Предыстория: 15 апреля стало известно, что США в рамках нового пакета военной помощи передают Украине вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались Афганистану.

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Темы: РосcияСШАвойнаоружие
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