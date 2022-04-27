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Президент подякував українцям на півдні, які борються з окупантами

Денис КарловськийСереда, 27 квітня 2022, 21:06
Президент подякував українцям на півдні, які борються з окупантами
фото ілюстративне: суспільне

Президент Володимир Зеленський висловив свою вдячність і підтримку українцям, які мужньо виходять на протест проти російської окупації на захоплених територіях Півдня й ведуть опір у тилу ворога.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського за 22 квітня

Пряма мова Зеленського: "Хочу сьогодні особливо підтримати українців на Півдні нашої держави – в Херсоні, в усіх громадах області, в тимчасово окупованих районах Запорізької області. Вдячний кожному і кожній, хто не здається, хто протестує, хто ігнорує окупантів і демонструє тим маргіналам, які стали колаборантами, що в них немає майбутнього.

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Чим сильніший буде наш опір зараз – тим більше несприйняття будуть бачити окупанти, тим швидше нормальне життя повернеться на нашу землю!"

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Передісторія: 

  • 27 квітня російські окупанти вкотре розігнали сльозогінним газом українців, які вийшли на протести в Херсоні проти окупації міста й області. Медики повідомляли про чотирьох постраждалих.
  • Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що в окупованому Мелітополі українські партизани вночі ліквідували щонайменше 70 російських солдатів.

Теми: Херсонська областьЗапорізька областьЗеленськийокупація
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