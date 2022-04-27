Президент подякував українцям на півдні, які борються з окупантами
Президент Володимир Зеленський висловив свою вдячність і підтримку українцям, які мужньо виходять на протест проти російської окупації на захоплених територіях Півдня й ведуть опір у тилу ворога.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського за 22 квітня
Пряма мова Зеленського: "Хочу сьогодні особливо підтримати українців на Півдні нашої держави – в Херсоні, в усіх громадах області, в тимчасово окупованих районах Запорізької області. Вдячний кожному і кожній, хто не здається, хто протестує, хто ігнорує окупантів і демонструє тим маргіналам, які стали колаборантами, що в них немає майбутнього.
Чим сильніший буде наш опір зараз – тим більше несприйняття будуть бачити окупанти, тим швидше нормальне життя повернеться на нашу землю!"
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Передісторія:
- 27 квітня російські окупанти вкотре розігнали сльозогінним газом українців, які вийшли на протести в Херсоні проти окупації міста й області. Медики повідомляли про чотирьох постраждалих.
- Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що в окупованому Мелітополі українські партизани вночі ліквідували щонайменше 70 російських солдатів.