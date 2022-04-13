Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мелітополь: партизани вночі вбили за 3 тижні 70 російських окупантів – ГУР

Денис КарловськийСереда, 13 квітня 2022, 18:44
Фото ілюстративне: getty images

У Мелітополі невідомі патріоти  з 20 березня по 12 квітня вночі ліквідували близько 70 окупантів РФ.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерство оборони України

Дослівно: "Встановлено, що в період з 20 березня по 12 квітня ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі "кадирівці".

Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення".

Деталі: За даними української розвідки, ці смерті спричинені українським рухом опору. ГУР твердить, що окупанти не змогли знайти осіб, які причетні до ліквідації російських солдатів.

Окупаційна адміністрація ретельно приховує дані інформацію  щодо точної кількості та обставини загибелі російських військових.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В окупованому Мелітополі російські військові пропонують мешканцям ставати до лав збройних сил Росії.
  • Державну зрадницю Галину Данильченко, яку призначили так званою "мером Мелітополя", готується святкувати з розмахом парад до Дня Перемоги 9 травня.
  • Мелітопольський міський голова Іван Федоров стверджує, що окупанти й колаборанти викрали вже 100 людей у місті. 
  • Товари з крамниць Мелітополя, які розграбували російські колаборанти, знайшли в Чечні та окупованому Криму.

Теми: Мелітопольрозвідкаокупація
Головне сьогодні

У перший день війни "радили фактично здатися тиранії" – Зеленський

Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув

Байден заявив, що готовий приїхати до України

"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Навальний закликав лідерів Заходу оплатити рекламу в соцмережах росіянам про наслідки війни

"Азов" вважає, що деблокада Маріуполя – можлива

Усі новини...
Мелітополь
Зрадниця, яку росіяни поставили у Мелітополі, готується із розмахом святкувати 9 травня
За добу 10 квітня із зони бойових дій евакуювали більше 2800 українців
У Мелітополі російські окупанти пропонують українцям вступати в армію РФ
Останні новини
02:12
Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон
01:45
85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль – мер
01:42
Росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій – Reuters
01:11
Макрон після розмови з Зеленським анонсував партію рятувального обладнання Україні
01:04
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
00:50
Донбас: захисники знищили 4 російські танки та 10 БТР і БМП
00:37
Скандал в Болгарії: затримання екс-прем’єра визнали незаконним
00:28
Росіяни вивели з банків майже 10 мільярдів доларів в березні
00:28
Президент присвоїв звання Героя за знищення десятків одиниць техніки РФ
00:26
Лізингові компанії зможуть продати Росії літаки, які вона вкрала – ЗМІ
Усі новини...