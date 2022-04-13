Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мелітополь: партизани вночі вбили за 3 тижні 70 російських окупантів – ГУР

Денис КарловськийСереда, 13 квітня 2022, 18:44
Мелітополь: партизани вночі вбили за 3 тижні 70 російських окупантів – ГУР
Фото ілюстративне: getty images

У Мелітополі невідомі патріоти  з 20 березня по 12 квітня вночі ліквідували близько 70 окупантів РФ.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерство оборони України

Дослівно: "Встановлено, що в період з 20 березня по 12 квітня ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі "кадирівці".

Реклама:

Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення".

Деталі: За даними української розвідки, ці смерті спричинені українським рухом опору. ГУР твердить, що окупанти не змогли знайти осіб, які причетні до ліквідації російських солдатів.

Окупаційна адміністрація ретельно приховує дані інформацію  щодо точної кількості та обставини загибелі російських військових.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В окупованому Мелітополі російські військові пропонують мешканцям ставати до лав збройних сил Росії.
  • Державну зрадницю Галину Данильченко, яку призначили так званою "мером Мелітополя", готується святкувати з розмахом парад до Дня Перемоги 9 травня.
  • Мелітопольський міський голова Іван Федоров стверджує, що окупанти й колаборанти викрали вже 100 людей у місті. 
  • Товари з крамниць Мелітополя, які розграбували російські колаборанти, знайшли в Чечні та окупованому Криму.

Теми: Мелітопольрозвідкаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: