Мелітополь: партизани вночі вбили за 3 тижні 70 російських окупантів – ГУР

У Мелітополі невідомі патріоти з 20 березня по 12 квітня вночі ліквідували близько 70 окупантів РФ.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерство оборони України

Дослівно: "Встановлено, що в період з 20 березня по 12 квітня ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них були загарбники, в тому числі "кадирівці".

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Причина смерті нічних патрульних під час комендантського часу – ножові та вогнепальні поранення".

Деталі: За даними української розвідки, ці смерті спричинені українським рухом опору. ГУР твердить, що окупанти не змогли знайти осіб, які причетні до ліквідації російських солдатів.

Окупаційна адміністрація ретельно приховує дані інформацію щодо точної кількості та обставини загибелі російських військових.

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