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Президент поблагодарил украинцев на юге, борющихся с оккупантами

Денис КарловскийСреда, 27 апреля 2022, 21:06
фото иллюстративное: суспільне

Президент Владимир Зеленский выразил свою благодарность и поддержку украинцам, которые мужественно выходят на протест против российской оккупации на захваченных территориях Юга и сопротивляются тылу врага.

Источник: вечернее обращение Зеленского за 22 апреля

Прямая речь Зеленского: "Хочу сегодня особо поддержать украинцев на Юге нашего государства – в Херсоне, во всех громадах области, во временно оккупированных районах Запорожской области. Благодарен каждому и каждому, кто не сдается, кто протестует, кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего.

Чем сильнее будет наше сопротивление сейчас – тем больше неприятия будут видеть оккупанты, тем быстрее нормальная жизнь вернется на нашу землю!"

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 апреля российские оккупанты разогнали слезоточивым газом украинцев, которые вышли на протесты в Херсоне против оккупации города и области. Медики сообщали о четырех пострадавших.
  • Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщалось, что в оккупированном Мелитополе украинские партизаны ночью ликвидировали по меньшей мере 70 российских солдат.

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьЗеленскийоккупация
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