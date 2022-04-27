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РФ обстрілює Одещину ракетами заради хоча б маленької "перемоги" до 9 травня – ОВА

Світлана КізіловаСереда, 27 квітня 2022, 21:13

Росіяни продовжують наносити ракетні удари по Одеській області, таким чином вони хочуть отримати бодай якийсь успіх до 9 травня.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко

Деталі: 27 квітня противник знову наніс удар по мосту через Дністровський лиман, наразі ведуться відновлювані роботи, експлуатація мосту тимчасово призупинена.

Пряма мова Марченка: "Ворог не полишає своїх намагань розірвати логістичний зв'язок між районами регіону та завдати удар по індустріальній сфері нашої країни.

Просто зараз рашистська армія несе величезні втрати на всіх напрямах, і окупантам вкрай необхідно "продати" власному народу бодай маленьку "перемогу" до 9 травня. Тому вони вдаються до постійних ракетних  атак нашої області і намагаються розхитати ситуацію на кордонах. Але все, що вони тут отримають, це місце на дні поряд із крейсером "Москва".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок та середу російська армія двічі вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області. Через руйнування УЗ припинила рух приміських поїздів до Білгород-Дністровського.

Теми: Одеська область9 травняРосіявійна
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