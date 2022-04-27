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РФ Одесчину ракетами Ракеты ради хотя бы небольшой "победы" к 9 мая – ОВА

Светлана КизиловаСреда, 27 апреля 2022, 21:13

Россияне продолжают наносить ракетные удары по Одесской области, таким образом они хотят добиться хоть какого-то успеха до 9 мая.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко

Детали: 27 апреля враг снова нанес удар по мосту через устья Днипсовского, и в настоящее время проходит возобновляемая работа, операция моста временно приостановлена.

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Прямая речь Марченко: "Враг не прекращает прилагать усилия по разрушению логистической связи между районами региона и нанести удар по промышленной сфере нашей страны.

Прямо сейчас рашистская армия несет огромные потери на всех направлениях, и оккупантам чрезвычайно необходимо "продать" своему собственному народу, по крайней мере, небольшую "победу" к 9 мая. Поэтому они прибегают к постоянным ракетным атакам нашего района и пытаются расшатать ситуацию на границах. Но все, что они получат здесь, это место на дне возле крейсера "Москва".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Во вторник и среду российская армия дважды ударила ракетами на автомобильному и железнодорожном мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Из-за разрушений УЗ остановила движение пригородных поездов в Белгород-Днестророваский.

Темы: Одесская область9 маяРосcиявойна
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