Аналітики РНБО дали поради українцям, яких примусово депортують окупанти

У Раді національної безпеки й оборони України порадили українцям, яких примусово депортують російські окупанти, видалити фото, відео й контакти в телефонах, а також як повідомити про своє перебування.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБОУ

Дослівно: "Якщо ви вже опинилися за межами України та у вас немає при собі жодного пристрою для зв’язку, попросіть у людей, яким ви можете довіряти, про доступ до соцмереж та напишіть СМС із вашими координатами рідним чи друзям, які зможуть допомогти.

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Опишіть місце перебування та приблизну кількість людей, яких вивезли з вами.

Після доставки цього повідомлення зітріть його, вийдіть із соцмережі чи месенджера та очистіть історію браузера. Так ви убезпечите і себе і людину, яка вам допомогла".

Деталі: У Центрі порадили також видалити фото й відео, які можуть спровокувати окупантів. За можливості краще стерти контакти, аби росіяни не шантажували ваших рідних і не надсилали фейки.

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Якщо є змога, то аналітики порадили залишити записку з інформацією, якою ви володієте: напрям, куди везуть, яким авто, час і місце виїзду, кількість людей із вами.

Цю записку аналітики радять залишити на вулиці, без прив’язки до адреси, щоб її можна було знайти після деокупації.

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