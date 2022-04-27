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Аналітики РНБО дали поради українцям, яких примусово депортують окупанти

Денис КарловськийСереда, 27 квітня 2022, 21:21
фото ілюстративне: getty images

У Раді національної безпеки й оборони України порадили українцям, яких примусово депортують російські окупанти, видалити фото, відео й контакти в телефонах, а також як повідомити про своє перебування.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБОУ

Дослівно: "Якщо ви вже опинилися за межами України та у вас немає при собі жодного пристрою для зв’язку, попросіть у людей, яким ви можете довіряти, про доступ до соцмереж та напишіть СМС із вашими координатами рідним чи друзям, які зможуть допомогти. 

Опишіть місце перебування та приблизну кількість людей, яких вивезли з вами.

Після доставки цього повідомлення зітріть його, вийдіть із соцмережі чи месенджера та очистіть історію браузера. Так ви убезпечите і себе і людину, яка вам допомогла".

Деталі: У Центрі порадили також видалити фото й відео, які можуть спровокувати окупантів. За можливості краще стерти контакти, аби росіяни не шантажували ваших рідних і не надсилали фейки.

Якщо є змога, то аналітики порадили залишити записку з інформацією, якою ви володієте: напрям, куди везуть, яким авто, час і місце виїзду, кількість людей із вами. 

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Цю записку аналітики радять залишити на вулиці, без прив’язки до адреси, щоб її можна було знайти після деокупації.

Передісторія:

  • Українська влада вважає, що російські окупанти незаконно депортували близько півмільйона українців. Громадян України вивозять до Росії через фільтраційні табори, де в них вилучають паспорти та телефони.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповідав, що росіяни перед вторгненням мали плани із централізованої депортації українців до Сибіру, аби примусити їх будувати міста.

Теми: РНБОдепортація окупаціяРосія
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