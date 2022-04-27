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Аналитики СНБО дали советы украинцам, которых принудительно депортируют оккупанты

Денис КарловскийСреда, 27 апреля 2022, 21:21
Аналитики СНБО дали советы украинцам, которых принудительно депортируют оккупанты
фото иллюстративное: getty images

В Совете национальной безопасности и обороны Украины посоветовали украинцам, которых принудительно депортируют российские оккупанты, удалить фото, видео и контакты в телефонах, а также сообщить о своем пребывании.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Дословно: "Если вы уже оказались за пределами Украины и у вас нет при себе ни одного устройства связи, попросите у людей, которым вы можете доверять, о доступе к соцсетям и напишите СМС с вашими координатами родным или друзьям, которые смогут помочь.

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Опишите местонахождение и приблизительное количество людей, которых вывезли с вами.

После доставки сообщения сотрите его, выйдите из соцсети или мессенджера и очистите историю браузера. Так вы обезопасите и себя и человека, который вам помог".

Детали: В Центре посоветовали также удалить фото и видео, которые могут спровоцировать оккупантов. По возможности лучше стереть контакты, чтобы россияне не шантажировали ваших родных и не присылали им фейки.

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Если есть возможность, то аналитики посоветовали оставить записку с информацией, которой вы владеете: направление, куда везут, какой автомобиль, время и место выезда, количество людей с вами.

Эту записку аналитики советуют оставить на улице, без привязки к адресу, чтобы ее можно было найти после деоккупации.

Предыстория:

  • Украинские власти считают, что российские оккупанты незаконно депортировали около полумиллиона украинцев. Граждан Украины вывозят в Россию через фильтрационные лагеря, где у них изымают паспорта и телефоны.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказывал, что у россиян перед вторжением были планы по централизованной депортации украинцев в Сибирь, чтобы заставить их строить города.

Темы: СНБОдепортация оккупацияРосcия
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