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Кремль хотів зігнати українців у концтабори в Сибіру й примусити будувати міста – Данілов

Денис КарловськийЧетвер, 21 квітня 2022, 22:52
Олексій Данілов. фото: пресслужба рнбо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов стверджує, що російська верхівка мала плани з депортації значної частини українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт із будівництва нових міст росіянам.

Джерело: інтерв’ю Данілова для "Української правди", яке оприлюднять 22 квітня в п’ятницю

Пряма мова Данілова: "6 вересня 21-го року вийшла стаття Шойгу, яка мала назву "О новых городах Сибири". Мало хто звернув увагу на цю публікацію, але ми на такі речі звертаємо увагу.

Уважно її тоді прочитавши, ми мали розуміння, що бажання за рахунок наших громадян, саме нашої країни, розбудовувати Сибір, як це вже було неодноразово, у них ніколи не зникне.

Шойгу прямо озвучив цей план – побудувати від 3 до 5 великих міст від 300 тисяч до мільйона населення. І, відповідно, це мали бути українці.

Усі повідомлення, які нам надавала розвідка партнерів, була про концтабори, фільтраційні табори, а також фізичне знищення президента і вищого політичного керівництва на першому місці".

Деталі: На думку Данілова, у статті Шойґу натякнув про те, що на примусових роботах мали працювати українці. Російський міністр написав, що до робіт мали б, мовляв, залучати громадян із країн Співдружності Незалежних Держав.

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Проте, наполягає Данілов, громадяни інших країн СНД не мали такої кількості фізично спроможних громадян для звершення такого масштабного задуму з будівництва нових міст.

Передісторія:

  • У лютому 2022 року деякі західні видання публікували зі своїх джерел дані розвідувальних агентств, що Росія готує фільтраційні та трудові табори для українців, аби депортувати незгодних після вторгнення окупаційних військ.
  • Після вторгнення російські окупанти створювали фільтраційні табори, зокрема, для депортованих маріупольців. Українців позбавляють громадянства, забирають телефони та документи і відправляють углиб депресивних районів РФ.
  • Міська влада Маріуполя має дані, що наразі у фільтраційних таборах росіян примусово зігнали 30 тисяч жителів міста.
  • Данілов заявляв журналістам, що українська влада знала про те, що Росія планує повномасштабний наступ, але очікували його 22 лютого, а не 24-го. Водночас у листопаді 2021 року, коли почали з’являтися перші дані розвідки в медіа, секретар РНБО назвав інформацію про можливий напад РФ на Україну "дезінформацією".

Теми: ДаніловСибірРосіярозвідка
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