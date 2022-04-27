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На сході сили ООС відбили 6 атак і знищили десятки одиниць техніки окупантів

Катерина ТищенкоСереда, 27 квітня 2022, 21:59
На сході сили ООС відбили 6 атак і знищили десятки одиниць техніки окупантів
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках у середу військові ООС відбили 6 атак ворога, знищили 5 танків, 21 одиницю броньованої техніки та іншу техніку окупантів.

Джерело: Операція об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники знищили 5 танків, одну артилерійську систему, 21 одиницю броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, один автомобіль та одну зенітну установку.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

Деталі: Разом з тим, бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" за день знищили 75 чоловік особового складу росіян, а також 1 БМП, 2 АТ та 2 безпілотники.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійнаЗбройні сили
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