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На востоке силы ООС уничтожили десятки единиц техники оккупантов

Катерина ТищенкоСреда, 27 апреля 2022, 21:59
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в среду военные ООС отразили 6 атак врага, уничтожили 5 танков, 21 единицу бронированной техники и другую технику оккупантов.

Источник: Операция объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Детали: Вместе с тем, бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" за день уничтожили 75 человек личного состава россиян, а также 1 БМП, 2 АТ и 2 беспилотника.

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойнаВооруженные силы
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