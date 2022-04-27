За відбудову зруйнованої росіянами Бучі візьметься італійська CESVI

Знищений росіянами будинок у Бучі на вулиці Водопровідна, 64. Фото УП

Італійська неурядова організація CESVI допоможе впоратися з наслідками окупації міста Буча російськими загарбниками.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк

Деталі: Очільник Київської ОВА провів робочу зустріч із представниками італійської неурядової організації "CESVI" - генеральним менеджером Пʼєрсільвіо Фаджано і старшим спеціалістом із надзвичайних ситуацій, радником з питань безпеки Пʼєтро Фіоре.

Темою обговорення стала ліквідація наслідків російської агресії на території Бучі.

Пряма мова Павлюка: "Практично щодня ми зустрічаємо на Київщині закордонні делегації.

Представники різних країн на власні очі пересвідчуються, які руйнування залишають після себе російські війська.

Щиро вдячний, що слова підтримки підкріплюються практичною допомогою. Зокрема італійська організація "CESVI" висловила намір сприяти відбудові Бучі. Очікуємо, що завдяки цьому місто вдасться відновити в найкоротші терміни".

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Довідково: CESVI- одна з найбільших гуманітарних організацій Італії. Заснована в 1985 році і має близько 30 офісів у всьому світі.

Нагадаємо:

У Бучі виявили тіла сотень вбитих і закатованих містян, які загинули під час окупації міста російською армією.

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