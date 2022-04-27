Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За відбудову зруйнованої росіянами Бучі візьметься італійська CESVI

Світлана КізіловаСереда, 27 квітня 2022, 22:28
За відбудову зруйнованої росіянами Бучі візьметься італійська CESVI
Знищений росіянами будинок у Бучі на вулиці Водопровідна, 64. Фото УП

Італійська неурядова організація CESVI допоможе впоратися з наслідками окупації міста Буча російськими загарбниками.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк

Деталі: Очільник Київської ОВА провів робочу зустріч із представниками італійської неурядової організації "CESVI" - генеральним менеджером Пʼєрсільвіо Фаджано і старшим спеціалістом із надзвичайних ситуацій, радником з питань безпеки Пʼєтро Фіоре.

Реклама:

Темою обговорення стала ліквідація наслідків російської агресії на території Бучі.

Пряма мова Павлюка: "Практично щодня ми зустрічаємо на Київщині закордонні делегації.

Представники різних країн на власні очі пересвідчуються, які руйнування залишають після себе російські війська.

ВІДЕО ДНЯ

Щиро вдячний, що слова підтримки підкріплюються практичною допомогою. Зокрема італійська організація "CESVI" висловила намір сприяти відбудові Бучі. Очікуємо, що завдяки цьому місто вдасться відновити в найкоротші терміни".

Довідково: CESVI- одна з найбільших гуманітарних організацій Італії. Заснована в 1985 році і має близько 30 офісів у всьому світі.

Нагадаємо:

  • У Бучі виявили тіла сотень вбитих і закатованих містян, які загинули під час окупації міста російською армією.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що жахи в Бучі, Бородянці й Маріуполі закривають шанси на перемовини з Росією.

Знати більше:

Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук

Вбивство на розі Водопровідної та Яблунської. Різанина в Бучі

Теми: БучабудівництвоІталіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Буча
"Заслуговують бути не забутими". Історія перепоховання добровольців, які захищали Бучу
Глава Міноборони ФРН про ідею "ненасильницького" опору України: Скажіть це людям у Бучі
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: